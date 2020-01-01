Лжец. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Лжец
2-й сезон
2-я серия

Лжец (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

7.92020, Liar
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Отточенный триллер в лучших британских традициях. Лора и Эндрю — два состоявшихся профессионала. Она работает учительницей, он добился больших успехов в хирургии. Между ними промелькнет искра, однако их первое свидание будет окутано роковой ложью, которая запустит цепь неприятных и даже опасных событий…

Сериал Лжец 2 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb