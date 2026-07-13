Главного героя, полицейского Максима Лютова, долго считали убитым. Когда он возвращается к работе в полиции и становится новым начальником убойного отдела, у многих коллег это вызывает шок. Старые знакомые смотрят на него как на ожившего покойника. Новые сотрудники отделения с трудом воспринимают его своеобразные манеры и внешний вид. Лютов груб, странно выглядит, странно шутит, и методы работы у него странные. Лютов полицейский, но часто выглядит и ведет себя как преступник. Он чтит закон, хотя не всегда действует законными методами. В прошлом у Лютова много тайн, которые зритель будет узнавать постепенно. По ходу действия зритель узнает, что у Лютова погибла семья, и теперь у него в жизни нет ничего, кроме работы. Что в гибели семьи Лютов винит своего коллегу Виктора Маркина, когда-то бывшего его лучшим другом. Что Лютов живучий, хотя многие пытались его убить. Что он никогда не сдает своих. В каждой серии Лютов и его коллеги заняты обычной полицейской работой: расследуют преступления, допрашивают свидетелей, ищут улики, анализируют информацию, – и в результате ловят убийц, похитителей, террористов и маньяков.

