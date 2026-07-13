Лютый (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+52 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 1
- 18+54 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 1
- 18+53 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 2
- 18+54 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 3
- 18+52 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 5
- 18+46 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Лютый
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Главного героя, полицейского Максима Лютова, долго считали убитым. Когда он возвращается к работе в полиции и становится новым начальником убойного отдела, у многих коллег это вызывает шок. Старые знакомые смотрят на него как на ожившего покойника. Новые сотрудники отделения с трудом воспринимают его своеобразные манеры и внешний вид. Лютов груб, странно выглядит, странно шутит, и методы работы у него странные. Лютов полицейский, но часто выглядит и ведет себя как преступник. Он чтит закон, хотя не всегда действует законными методами. В прошлом у Лютова много тайн, которые зритель будет узнавать постепенно. По ходу действия зритель узнает, что у Лютова погибла семья, и теперь у него в жизни нет ничего, кроме работы. Что в гибели семьи Лютов винит своего коллегу Виктора Маркина, когда-то бывшего его лучшим другом. Что Лютов живучий, хотя многие пытались его убить. Что он никогда не сдает своих. В каждой серии Лютов и его коллеги заняты обычной полицейской работой: расследуют преступления, допрашивают свидетелей, ищут улики, анализируют информацию, – и в результате ловят убийц, похитителей, террористов и маньяков.
Рейтинг
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- АОАктёр
Алексей
Овсянников
- МСАктёр
Максим
Стоялов
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актриса
Дарья
Мельникова
- АЛАктёр
Андрей
Лавров
- Актёр
Сергей
Годин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- Актёр
Владимир
Епифанцев
- Актриса
Ирина
Апексимова
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВТХудожник
Владимир
Трапезников
- АККомпозитор
Алексей
Карпов