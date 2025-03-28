Люцифер (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2016, Люцифер. Сезон 1. Серия 1
Фэнтези, Драма18+
О сериале
Заскучавший и несчастный повелитель преисподней Люцифер Морнингстар оставил свой престол и отправился в современный Лос-Анджелес, где основал ночной клуб «Lux». Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный Люцифер наслаждается отдыхом — вином, женщинами и музыкой, пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ЛШРежиссёр
Луис
Шоу Милито
- ШШРежиссёр
Шервин
Шилати
- Режиссёр
Нэйтан
Хоуп
- ЭЭРежиссёр
Эгил
Эгилссон
- Актриса
Лорен
Джерман
- ЛБАктриса
Лесли-Энн
Брандт
- ДВАктёр
Д.Б.
Вудсайд
- ЭГАктриса
Эйми
Гарсиа
- РХАктриса
Рэйчел
Харрис
- КААктёр
Кевин
Алехандро
- Актриса
Скарлетт
Эстевес
- ТХАктриса
Триша
Хелфер
- ТЭАктёр
Том
Эллис
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДХПродюсер
Джо
Хендерсон
- ИМПродюсер
Илди
Модрович
- ДЛПродюсер
Джонатан
Литман
- ПОХудожник
Питер
Очотта
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- КАХудожник
Крис
Аугуст
- СДХудожник
Стивен
Джигэн
- СЧХудожник
Скотт
Чамблисс
- ЛКМонтажёр
Лиззи
Кэлхун
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- ДСКомпозитор
Дэннис
Смит
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо