Люцифер (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Заскучавший и несчастный повелитель преисподней Люцифер Морнингстар оставил свой престол и отправился в современный Лос-Анджелес, где основал ночной клуб «Lux». Очаровательный, харизматичный и дьявольски привлекательный Люцифер наслаждается отдыхом — вином, женщинами и музыкой, пока красивая поп-звезда не оказывается убитой на пороге его клуба.

