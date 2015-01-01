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Лютер (сериал, 2015) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

2015, Luther
Детективы, Триллеры18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, страдает от психологических проблем, далеко не всегда бывает гуманным и постоянно влипает в истории.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лютер»