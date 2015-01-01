Лютер (сериал, 2015) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, страдает от психологических проблем, далеко не всегда бывает гуманным и постоянно влипает в истории.



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