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Лютер
4-й сезон
1-я серия

Лютер (сериал, 2015) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

2015, Luther
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, страдает от психологических проблем, далеко не всегда бывает гуманным и постоянно влипает в истории.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лютер»