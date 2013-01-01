Лютер (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Первоклассный британский сериал о детективе с талантом Шерлока Холмса и харизмой Идриса Эльбы. Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, ведь и сам страдает от психологических проблем.



Сериал Лютер 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.