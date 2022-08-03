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Лютер (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2011, Luther
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Первоклассный британский сериал о детективе с талантом Шерлока Холмса и харизмой Идриса Эльбы. Джон Лютер – старший инспектор полиции Лондона, раскрывающий даже самые запутанные преступления. Он блестяще разбирается в поведении психопатов, ведь и сам страдает от психологических проблем.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лютер»