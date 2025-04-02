Люпен (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2021, Люпен. Сезон 1. Серия 1
Криминал, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сенегальский иммигрант Ассан Диоп планирует похитить выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты. 25 лет назад за кражу у богатого семейства именно этой драгоценности был несправедливо осуждён его отец, поэтому Ассаном движет месть. Ещё подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и теперь будет действовать в лучших традициях своего книжного кумира.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Луи
Летерье
- ЮЖРежиссёр
Юго
Желен
- ЛБРежиссёр
Людовик
Бернард
- КЖРежиссёр
Ксавье
Жанс
- ЭСАктёр
Этан
Симон
- Актёр
Омар
Си
- АГАктёр
Антуан
Гуи
- КЭАктриса
Клотильда
Эсме
- ЭПАктёр
Эрве
Пьер
- СГАктёр
Софьян
Герраб
- Актриса
Людивин
Санье
- ЛМАктриса
Людмила
Маковски
- ШБАктриса
Ширин
Бутелла
- МААктёр
Мамаду
Айдара
- ФМСценарист
Флорент
Мейер
- ТРСценарист
Тигран
Розин
- МЖПродюсер
Мартин
Жобер
- НФПродюсер
Нэйтан
Франк
- ФДХудожница
Франсуаза
Дюпертью
- ОСМонтажёр
Одри
Симоно
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи