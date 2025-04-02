Люпен. Сезон 1. Серия 1
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Люпен (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, Люпен. Сезон 1. Серия 1
Криминал, Детектив18+

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О сериале

Сенегальский иммигрант Ассан Диоп планирует похитить выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты. 25 лет назад за кражу у богатого семейства именно этой драгоценности был несправедливо осуждён его отец, поэтому Ассаном движет месть. Ещё подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и теперь будет действовать в лучших традициях своего книжного кумира.

Страна
США, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Люпен»