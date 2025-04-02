Сенегальский иммигрант Ассан Диоп планирует похитить выставленное на аукцион в Лувре колье Марии-Антуанетты. 25 лет назад за кражу у богатого семейства именно этой драгоценности был несправедливо осуждён его отец, поэтому Ассаном движет месть. Ещё подростком парень зачитывался приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена и теперь будет действовать в лучших традициях своего книжного кумира.

