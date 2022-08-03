Люди. Сезон 2. Серия 8
Люди (сериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

8.92016, Humans
Фантастика, Драма18+

Действие сериала развернется в параллельном мире, где чрезвычайную популярность приобрели новые гаджеты — высокотехнологичные роботы-слуги, которые внешне пугающе похожи на людей. Одного такого «помощника по хозяйству» приобретает живущая в пригороде семья. Вскоре они осознают, что совместная с машиной жизнь повлечет за собой жуткие последствия.

Великобритания, Швеция, США
Фантастика, Драма
47 мин / 00:47

7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb

