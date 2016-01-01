Люди (сериал, 2016) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Действие сериала развернется в параллельном мире, где чрезвычайную популярность приобрели новые гаджеты — высокотехнологичные роботы-слуги, которые внешне пугающе похожи на людей. Одного такого «помощника по хозяйству» приобретает живущая в пригороде семья. Вскоре они осознают, что совме�стная с машиной жизнь повлечет за собой жуткие последствия.



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