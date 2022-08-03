Wink
Сериалы
Любовницы
4-й сезон
13-я серия

Любовницы (сериал, 2016) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

2016, Mistresses
Триллер, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Время бежит неумолимо и героини смотреть сериал «Любовницы» 4 сезон так же взрослеют, набираются опыта, учатся чему-то в жизни, и все так же продолжают дружить. Но наступает такой момент, когда вдруг что-то идет не так. Раздраженные и уставшие от постоянных передряг девушки замечают изменения в их дружбе. Отношения постепенно начинают портиться. Неужели это конец?

Страна
США, Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовницы»