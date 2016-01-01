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Любовницы (сериал, 2016) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

2016, Mistresses
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Время бежит неумолимо и героини смотреть сериал «Любовницы» 4 сезон так же взрослеют, набираются опыта, учатся чему-то в жизни, и все так же продолжают дружить. Но наступает такой момент, когда вдруг что-то идет не так. Раздраженные и уставшие от постоянных передряг девушки замечают изменения в их дружбе. Отношения постепенно начинают портиться. Неужели это конец?

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовницы»