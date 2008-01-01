Любовницы (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Гари не может простить Шабан, несмотря на то, что любит ее. Сэм сообщает Кэти, что его мать хочет подать на нее в суд за убийство его отца: Кэти вколола Джону тройную порцию морфина, вследствие чего он скончался. Джессика продолжает встречаться с Алекс, однако понимает, что не хочет быть третьей. �Пол приходит домой к Труди и просит у нее за все прощения…



Сериал Любовницы: 1 сезон 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.