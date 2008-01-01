Любовницы (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Кэти счастлива рядом с Сэмом, их отношения полны нежности друг к другу. Но прошлая связь с его отцом не дает покоя молодой женщине, и она решает рассказать Сэму всю правду. Подруги убеждают Труди, что Сэлли - мошенница, и ей нужны лишь ее деньги. Не зная о проблемах Труди, Ричард настаивает на близких отношениях. Гари записывается на прием к врачу вместе с Шабан, чтобы поговорить о возможном лечении. Опасаясь разоблачения, Шабан не приходит на встречу. После неудачной встречи со своим боссом Саймоном, Джессика всерьез задумывается о своей личной жизни…



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