Любовники. Сезон 5. Серия 8
Wink
Сериалы
Любовники
5-й сезон
8-я серия
8.42019, The Affair
Драмы, Зарубежные18+

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Любовники (сериал, 2019) сезон 5 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Умная мелодрама, где события показаны с точек зрения нескольких героев. Писатель Ноа во время семейного отдыха знакомится с официанткой Эллисон. Адюльтер дарит ему вдохновение, но рушит отношения с женой и детьми. Эллисон же никак не может оправиться от трагедии в собственной семье.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовники»

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