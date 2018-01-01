Любовники (сериал, 2018) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Умная мелодрама, где события показаны с точек зрения нескольких героев. Писатель Ноа во время семейного отдыха знакомится с официанткой Эллисон. Адюльтер дарит ему вдохновение, но рушит отношения с женой и детьми. Эллисон же никак не может оправиться от трагедии в собственной семье.



