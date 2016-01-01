Любовники. Сезон 3. Серия 6
Wink
Сериалы
Любовники
3-й сезон
6-я серия
8.42016, The Affair 3
Драмы18+

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Любовники (сериал, 2016) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Умная мелодрама, где события показаны с точек зрения нескольких героев. Писатель Ноа во время семейного отдыха знакомится с официанткой Эллисон. Адюльтер дарит ему вдохновение, но рушит отношения с женой и детьми. Эллисон же никак не может оправиться от трагедии в собственной семье.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовники»