Любовники. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Любовники
2-й сезон
1-я серия
8.42015, The Affair 2
Драмы, Зарубежные18+

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Любовники (сериал, 2015) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Умная мелодрама, где события показаны с точек зрения нескольких героев. Писатель Ноа во время семейного отдыха знакомится с официанткой Эллисон. Адюльтер дарит ему вдохновение, но рушит отношения с женой и детьми. Эллисон же никак не может оправиться от трагедии в собственной семье.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовники»

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