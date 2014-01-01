Любовь всему причиной. Серия 7
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Любовь всему причиной
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7-я серия

Любовь всему причиной (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.32014, Pyar Tune Kya Kiya
Драмы, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Любовь – всепоглощающее чувство, которое несет с собой не только счастье и радость, но и боль, зависть, злость, ненависть, ложь, измены. Любовь способна не только созидать, но и разрушать. Некоторые не сдаются, они идут до конца, совершая безумные поступки ради любви.

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Рейтинг

7.4 IMDb