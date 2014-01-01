Любовь всему причиной (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
7.32014, Pyar Tune Kya Kiya
Драмы, Мелодрамы12+
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Сюжет
Любовь – всепоглощающее чувство, которое несет с собой не только счастье и радость, но и боль, зависть, злость, ненависть, ложь, измены. Любовь способна не только созидать, но и разрушать. Некоторые не сдаются, они идут до конца, совершая безумные поступки ради любви.
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Информация
СтранаИндия
ЖанрыДрамы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
7.4 IMDb