Любовь сквозь время (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В 1968 году учитель физики и репрессированный доктор наук проводят важный эксперимент, который может подарить человечеству новый вид энергетики. Опыт проваливается, и случайная наблюдательница Надя переносится вперед на 50 лет. В 2018 году в современной Астане ей приходится не только адаптироват�ься под новые реалии, но и справиться с первой искренней любовью.



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