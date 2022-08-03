Любовь сквозь время (2019) (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
В 1968 году учитель физики и репрессированный доктор наук проводят важный эксперимент, который может подарить человечеству новый вид энергетики. Опыт проваливается, и случайная наблюдательница Надя переносится вперед на 50 лет. В 2018 году в современной Астане ей приходится не только адаптироваться под новые реалии, но и справиться с первой искренней любовью.