WinkСериалыЛюбовь против судьбы1-й сезон60-я серия
Любовь против судьбы (сериал, 2014) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн
8.92014, Kaderimin Yazildigi Gün
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Семья Йорюкхан долгие годы живет в Антакье. Они разбогатели благодаря выращиванию гранатов. Сын семейства Кахраман женат на Дефне. Мама Кахрамана, Кыймет ханым, давно уже просит сына подарить ей внуков. Но с этим у пары большие проблемы, у Дефне не получается выносить ребенка. Это очень сказывается на еe душевном состоянии и отношениях с семьей мужа. И тут за дело берется свекровь. Она решает найти для Дефне суррогатную мать. Элиф — молодая, бедная девушка. Сейчас она в безвыходном положении, еe маму сажают в тюрьму, и она со своей младшей сестрой Назлы остается без гроша в кармане. Она и станет суррогатной матерью для семьи Йорюкхан, родит им наследника и вернется к своей собственной жизни.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Улас
Инан Инач
- Актёр
Озджан
Дениз
- Актриса
Хатидже
Шендиль
- Актриса
Бегюм
Кютюк
- Актёр
Гюрбей
Илери
- Актёр
Хакан
Меричлилер
- ГОАктриса
Гюль
Онат
- ГСАктриса
Гонджагюль
Сунар
- МЧАктёр
Метин
Чекмез
- ХСАктриса
Хале
Сойгазы
- ККАктёр
Кемаль
Коджатюрк
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Композитор
Айтекин
Аташ