Любовь против судьбы (сериал, 2014) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Семья Йорюкхан долгие годы живет в Антакье. Они разбогатели благодаря выращиванию гранатов. Сын семейства Кахраман женат на Дефне. Мама Кахрамана, Кыймет ханым, давно уже просит сына подарить ей внуков. Но с этим у пары большие проблемы, у Дефне не получается выносить ребенка. Это очень сказывается на еe душевном состоянии и отношениях с семьей мужа. И тут за дело берется свекровь. Она решает найти для Дефне суррогатную мать. Элиф — молодая, бедная девушка. Сейчас она в безвыходном положении, еe маму сажают в тюрьму, и она со своей младшей сестрой Назлы остается без гроша в кармане. Она и станет суррогатной матерью для семьи Йорюкхан, родит им наследника и вернется к своей собственной жизни.

