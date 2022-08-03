Любовь против судьбы. Сезон 1. Серия 32
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Любовь против судьбы
1-й сезон
32-я серия

Любовь против судьбы (сериал, 2014) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

8.92014, Kaderimin Yazildigi Gün
Драма, Мелодрама18+

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О сериале

Семья Йорюкхан долгие годы живет в Антакье. Они разбогатели благодаря выращиванию гранатов. Сын семейства Кахраман женат на Дефне. Мама Кахрамана, Кыймет ханым, давно уже просит сына подарить ей внуков. Но с этим у пары большие проблемы, у Дефне не получается выносить ребенка. Это очень сказывается на еe душевном состоянии и отношениях с семьей мужа. И тут за дело берется свекровь. Она решает найти для Дефне суррогатную мать. Элиф — молодая, бедная девушка. Сейчас она в безвыходном положении, еe маму сажают в тюрьму, и она со своей младшей сестрой Назлы остается без гроша в кармане. Она и станет суррогатной матерью для семьи Йорюкхан, родит им наследника и вернется к своей собственной жизни.

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь против судьбы»