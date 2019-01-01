Любовь по контракту. Серия 4
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Любовь по контракту (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72019, Любовь по контракту. Серия 4
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бизнесмен Егор мечтает стать отцом, но его жена, прима-балерина Лилия, не готова ради этого пожертвовать фигурой и карьерой. Медсестра Аня ухаживает за прикованным к инвалидному креслу мужем, пытаясь раздобыть деньги на операцию. Суррогатное материнство кажется единственным выходом для обеих пар…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь по контракту»