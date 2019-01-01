Любовь по контракту (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72019, Любовь по контракту. Серия 4
Мелодрамы16+
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Сюжет
Бизнесмен Егор мечтает стать отцом, но его жена, прима-балерина Лилия, не готова ради этого пожертвовать фигурой и карьерой. Медсестра Аня ухаживает за прикованным к инвалидному креслу мужем, пытаясь раздобыть деньги на операцию. Суррогатное материнство кажется единственным выходом для обеи�х пар…
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДЕРежиссёр
Денис
Елеонский
- Актриса
Анна
Арефьева
- Актёр
Андрей
Носков
- ПМАктриса
Полина
Маликова
- АБАктёр
Антон
Багров
- ТХАктриса
Тата
Хачатрян
- ВКАктёр
Виталий
Куликов
- ЕШАктриса
Елизавета
Шакира
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- ВЧАктёр
Владимир
Чернышов
- ТСАктёр
Тимур
Савин
- МШСценарист
Мария
Шульгина
- ЕТСценарист
Елизавета
Тихонова
- СДПродюсер
Станислав
Довжик
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- УШПродюсер
Ульяна
Шабельник
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- ИВОператор
Игорь
Вотинцев