Любовь нежданная нагрянет (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Главная героиня, Елена Дмитриевна, всю свою жизнь посвятила работе на молочном комбинате и в одиночку вырастила дочь Веру, но вот личное счастье эта интересная и привлекательная женщина так и не смогла обрести. Выйдя на пенсию, все еще энергичная и полная сил Елена Дмитриевна остается не у дел. Несмотря на уговоры близкой подруги пожить в свое удовольствие, Елена Дмитриевна решительно настроена с утра и до ночи помогать родным. Но дочь Вера и ее семья живут своими заботами и проблемами и не нуждаются в излишней опеке новоиспеченной «пенсионерки».



