Любовь нежданная нагрянет (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
Сезоны и серии
О сериале
Главная героиня, Елена Дмитриевна, всю свою жизнь посвятила работе на молочном комбинате и в одиночку вырастила дочь Веру, но вот личное счастье эта интересная и привлекательная женщина так и не смогла обрести. Выйдя на пенсию, все еще энергичная и полная сил Елена Дмитриевна остается не у дел. Несмотря на уговоры близкой подруги пожить в свое удовольствие, Елена Дмитриевна решительно настроена с утра и до ночи помогать родным. Но дочь Вера и ее семья живут своими заботами и проблемами и не нуждаются в излишней опеке новоиспеченной «пенсионерки».
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.3 IMDb
- СДРежиссёр
Светлана
Демина
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Елена
Захарова
- ДЗАктёр
Дмитрий
Зеничев
- ЕЗАктриса
Екатерина
Захарова
- Актёр
Владимир
Стержаков
- Актёр
Александр
Макогон
- ДМАктриса
Дарья
Мингазетдинова
- ДПАктёр
Дмитрий
Панфилов
- НССценарист
Нина
Садур
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- ЕКСценарист
Елена
Кетова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ИДХудожница
Ирина
Добродеева
- МЛМонтажёр
Максим
Левченко