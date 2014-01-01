Любовь на Манхэттене (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Главная героиня романтического сериала – скромная провинциальная американка Дана, которой удается исполнить заветную мечту и получить работу младшего редактора в нью-йоркском издательстве. В мегаполисе подруга знакомит ее с циничным ловеласом Питером, который влюбляется в наивную просту�шку.



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