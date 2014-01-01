Любовь на Манхэттене. Сезон 1. Серия 5
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Любовь на Манхэттене
1-й сезон
5-я серия

Любовь на Манхэттене (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Manhattan Love Story
Комедии18+

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Сюжет

Главная героиня романтического сериала – скромная провинциальная американка Дана, которой удается исполнить заветную мечту и получить работу младшего редактора в нью-йоркском издательстве. В мегаполисе подруга знакомит ее с циничным ловеласом Питером, который влюбляется в наивную простушку.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Любовь на Манхэттене»