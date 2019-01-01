Любимый зять 2.0 (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Романтический триллер является продолжением популярного телесериала Любимый зять. Мать Рошни, Дурга Деви, владеет сетью ночных клубов и обладает безграничной властью над жизнью ночного города. Жизнь семьи ДИ.ДИ. круто меняется, когда на горизонте появляется Сид, человек с темным прошлым.



Сериал Любимый зять 2 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.