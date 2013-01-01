Люби меня таким. Сезон 1. Серия 40
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Люби меня таким (сериал, 2013) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

8.22013, Beni Böyle Sev
Мелодрамы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История о начале семейной жизни молодой турецкой пары Айшем и Омера. Бойкая девушка из провинции влюбляется в богатого однокурсника, но после свадьбы их испытания только начинаются…

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Рейтинг

7.2 IMDb