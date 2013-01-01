Люби меня таким (сериал, 2013) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Люби меня таким. Сезон 1. Серия 25
8.22013, Beni Böyle Sev
Мелодрама, Комедия18+

О сериале

История о начале семейной жизни молодой турецкой пары Айшем и Омера. Бойкая девушка из провинции влюбляется в богатого однокурсника, но после свадьбы их испытания только начинаются…

Страна
Турция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.2 IMDb