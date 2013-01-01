WinkСериалыЛюби меня таким1-й сезон22-я серия
Люби меня таким (сериал, 2013) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн
8.22013, Beni Böyle Sev
Мелодрама, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о начале семейной жизни молодой турецкой пары Айшем и Омера. Бойкая девушка из провинции влюбляется в богатого однокурсника, но после свадьбы их испытания только начинаются…
Рейтинг
7.2 IMDb