Львенок Симба в Нью-Йорке (2000) (мультсериал, 2000) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Все было мирно в царстве Короля Джунглей до той поры, пока американские туристы обманом не увезли маленького песика Чемпиона. Спасать друга отправляются его друзья. Король Симба становится во главе отряда, отправляющегося в Нью-Йорк. Друзей ждут испытания, но вместе они преодолеют всe.



