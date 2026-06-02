2024, ԼուրջCast - Կարո Այրումյան - KAR Comedy Յութուբում հաջողության բանաձևը, Հավատա քեզ կարգախոսը
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 99 смотреть онлайн
О сериале
KarComedy յութուբյան ալիքի հեղինակ Կարո Այրումյանի հետ զրուցում ենք յութուբի աստղ դառնալու մասին։ Ինչ դժվարությունների է հանդիպել Կարոն, ինչպես է նկարում իր տեսանյութերը, ինչպես է վերլուծում իր ալիքը, որտեղից է ոգեշնչվում։ Հավատա քեզ կարգախոսը ոգևորում է հազարավոր մանուկների և նույնիսկ 2 40-ն անց յութուբերի։