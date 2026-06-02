ԼուրջCast - Կարո Այրումյան - KAR Comedy Յութուբում հաջողության բանաձևը, Հավատա քեզ կարգախոսը
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Կարո Այրումյան - KAR Comedy Յութուբում հաջողության բանաձևը, Հավատա քեզ կարգախոսը
2024, ԼուրջCast - Կարո Այրումյան - KAR Comedy Յութուբում հաջողության բանաձևը, Հավատա քեզ կարգախոսը
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 99 смотреть онлайн

О сериале

KarComedy յութուբյան ալիքի հեղինակ Կարո Այրումյանի հետ զրուցում ենք յութուբի աստղ դառնալու մասին։ Ինչ դժվարությունների է հանդիպել Կարոն, ինչպես է նկարում իր տեսանյութերը, ինչպես է վերլուծում իր ալիքը, որտեղից է ոգեշնչվում։ Հավատա քեզ կարգախոսը ոգևորում է հազարավոր մանուկների և նույնիսկ 2 40-ն անց յութուբերի։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг