2024, ԼուրջCast - Արթուր Դարբինյան - Հայաստանից Հոլիվուդ՝ X-Men, Avengers
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 98 смотреть онлайн
О сериале
Դերասան Արթուր Դարբինյանի հետ քննարկում ենք հոլիվուդյան հայտնի ֆիլմերում և սերիալներում նկարահանվելը։ Ինչ դժվարություններ է հաղթահարել դերասանը ԱՄՆ տեղափոխվելիս, ինչպես է սկսել նկարահանվել ամերիկյան ֆիլմերում, ինչպիսին էր աշխատանքը աշխարհահռչակ դերասանների հետ, ինչու է նախընտրում Հայաստանում աշխատելը և ինչ նոր ու սպասված նախագծի համար է վերադարձել Հայաստան։