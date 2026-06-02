ԼուրջCast - Արթուր Դարբինյան - Հայաստանից Հոլիվուդ՝ X-Men, Avengers
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Արթուր Դարբինյան - Հայաստանից Հոլիվուդ՝ X-Men, Avengers
2024, ԼուրջCast - Արթուր Դարբինյան - Հայաստանից Հոլիվուդ՝ X-Men, Avengers
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 98 смотреть онлайн

О сериале

Դերասան Արթուր Դարբինյանի հետ քննարկում ենք հոլիվուդյան հայտնի ֆիլմերում և սերիալներում նկարահանվելը։ Ինչ դժվարություններ է հաղթահարել դերասանը ԱՄՆ տեղափոխվելիս, ինչպես է սկսել նկարահանվել ամերիկյան ֆիլմերում, ինչպիսին էր աշխատանքը աշխարհահռչակ դերասանների հետ, ինչու է նախընտրում Հայաստանում աշխատելը և ինչ նոր ու սպասված նախագծի համար է վերադարձել Հայաստան։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг