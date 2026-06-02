2024, ԼուրջCast - Տիգրան Հակոբյան - Արտամարմնային բեղմնավորում Հայաստանում, Հայ մանուկ ծրագիր
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 97 смотреть онлайн
О сериале
Հայ Ասոցիացիայի հիմնադիր Տիգրան Հակոբյանի հետ քննարկել ենք Հայ մանուկ ծրագրի մանրամասները, ինչպես է ասոցիացիան օգնում մանուկների ծնվելու հարցում, ինչպես է Հայաստանում իրականացվում արտամարմնային բեղմնավորումը, ինչ միֆեր կան կապված արտամարմնային բեղմնավորման մասին, որքանով է պետությունը ներգրավված այս գործում, ինչպես կարելի է օգտվել ծրագրից և աջակցել ծրագրին։