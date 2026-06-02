2024, ԼուրջCast - Իգոր Խալաթյան - Սեր առաջին հայացքից ԱԲ-ի օգնությամբ, Էվերեստ բարձրանալը
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 96 смотреть онлайн
О сериале
Դոկտոր Պրոֆեսոր Իգոր Խալաթյանի հետ քննարկում ենք արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված Iris Dating ծրագրերը։ Ինչպես է ԱԲ-ն գտնում մեզ համար ամենացանկալի զուգընկերոջը։ Best Look ծրագիրն էլ կառուցում է մարդկանց համար այն դեմքը, որն ամենագրավիչը կլինի և ուղղորդում է պլաստիկ վիրաբուժություններ անելիս։ Իգոր Խալաթյանը կիսվում է նաև Էվերեստ բարձրանալու անհավանական փորձով։