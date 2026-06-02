ԼուրջCast - Իգոր Խալաթյան - Սեր առաջին հայացքից ԱԲ-ի օգնությամբ, Էվերեստ բարձրանալը
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Իգոր Խալաթյան - Սեր առաջին հայացքից ԱԲ-ի օգնությամբ, Էվերեստ բարձրանալը
2024, ԼուրջCast - Իգոր Խալաթյան - Սեր առաջին հայացքից ԱԲ-ի օգնությամբ, Էվերեստ բարձրանալը
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 96 смотреть онлайн

О сериале

Դոկտոր Պրոֆեսոր Իգոր Խալաթյանի հետ քննարկում ենք արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված Iris Dating ծրագրերը։ Ինչպես է ԱԲ-ն գտնում մեզ համար ամենացանկալի զուգընկերոջը։ Best Look ծրագիրն էլ կառուցում է մարդկանց համար այն դեմքը, որն ամենագրավիչը կլինի և ուղղորդում է պլաստիկ վիրաբուժություններ անելիս։ Իգոր Խալաթյանը կիսվում է նաև Էվերեստ բարձրանալու անհավանական փորձով։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг