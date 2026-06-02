2024, ԼուրջCast - Վահագն Դիլբարյան - Ինչպե՞ս աշխատել միլիոններ և արթնանալ առավոտյան 5-ին
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн
О сериале
Վահագն Դիլբարյանի հետ քննարկել ենք Հայաստանում բիզնես վարելու գաղտնիքները, կոնտենտ մարքեթինգի նրբությունները, նեթվորքինգի կարևորությունն ու անձնական զարգացման ուղիները: Անդրադարձել ենք հայ հասարակության մեջ բիզնեսմենի կերպարին և գիտելիքի փոխանակման նշանակությանը: Համեմատել ենք այսօրվա և 90-ականների բիզնես միջավայրերը՝ բացահայտելով հայկական առանձնահատկությունները: