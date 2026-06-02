ԼուրջCast - Վահագն Դիլբարյան - Ինչպե՞ս աշխատել միլիոններ և արթնանալ առավոտյան 5-ին
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Վահագն Դիլբարյան - Ինչպե՞ս աշխատել միլիոններ և արթնանալ առավոտյան 5-ին
2024, ԼուրջCast - Վահագն Դիլբարյան - Ինչպե՞ս աշխատել միլիոններ և արթնանալ առավոտյան 5-ին
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 93 смотреть онлайн

О сериале

Վահագն Դիլբարյանի հետ քննարկել ենք Հայաստանում բիզնես վարելու գաղտնիքները, կոնտենտ մարքեթինգի նրբությունները, նեթվորքինգի կարևորությունն ու անձնական զարգացման ուղիները: Անդրադարձել ենք հայ հասարակության մեջ բիզնեսմենի կերպարին և գիտելիքի փոխանակման նշանակությանը: Համեմատել ենք այսօրվա և 90-ականների բիզնես միջավայրերը՝ բացահայտելով հայկական առանձնահատկությունները:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг