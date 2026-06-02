2024, ԼուրջCast - Գարիկ Մարտիրոսյան - Ուրիշի խորհուրդների, Comedy Club-ի, ռեփի և նոր ֆիլմի մասին
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 92 смотреть онлайн
О сериале
Աննա Իսրայելյանի հետ խոսում ենք լրագրության ազդեցության, դեղին մամուլի, լրագրողական էթիկայի և այլ կարևոր հարցերի մասին: Քննարկում ենք նաև լրագրողի դերը՝ որպես իշխանության քննադատ և ըննդիմության աջակից, լրագրողական էթիկան, իշխանությունների՝ երբեք չկատարած խոստումները ու զսպումների ու հակակշիռների մեխանիզմներից զուրկ իշխանությունը, հայաստանյան առաջին կեղծված ընտրությունները և դասական լրագրության վերաբերյալ այլ հարցեր: Հաղորդման ընթացքում անդրադարձ է կատարվում նաև լրագրության մեջ օրվա նարատիվի ստեղծմանը և ալգորիթմների դերին։