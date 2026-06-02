2024, ԼուրջCast - էրիկ Անթառանյան - Արցախի շրջափակումը ներսից, վտանգներ և անելիքներ
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 91 смотреть онлайн
О сериале
Բժիշկ-ուրոլոգ Դավիթ Տոնոյանը կիսվում է բժշկության և առողջապահության ոլորտում իր փորձով և դիտարկումներով, պարզաբանում Armcomedy-ի հետ իր նախապատմությունը: Քննարկվում են մի շարք թեմաներ՝ սկսած բժշկի կերպարից և հիվանդների վերաբերմունքից մինչև հասարակության շրջանում առողջության ընկալում:
Հաղորդման ընթացքում խոսում են եվրոպացի և հայ պացիենտների տարբերություններից, սննդային վարքի խանգարումներից, ինչպես նաև արտամարմնային բեղմնավորման և տղամարդկանց անպտղության հարցերից: Անդրադառնում ենք մանկական տրավմաներին, արտաքին միջավայրի և գենետիկայի ազդեցությանը, պոռնոգրաֆիայի դրական ու բացասական կողմերին, սեռավարակների տարածման խնդիրներին: