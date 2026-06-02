ԼուրջCast - Արտակ Ապիտոնյան - Ապագա հայկականի, Ռուբեն Վարդանյանի, Արցախի և անելիքների մասին
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Արտակ Ապիտոնյան - Ապագա հայկականի, Ռուբեն Վարդանյանի, Արցախի և անելիքների մասին
2024, ԼուրջCast - Արտակ Ապիտոնյան - Ապագա հայկականի, Ռուբեն Վարդանյանի, Արցախի և անելիքների մասին
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн

О сериале

Արտակ Ապիտոնյանի հետ քննարկում ենք «Ապագա հայկական» նախաձեռնության և համաժողովի մասին, Արցախի կարգավիճակի շուրջ ակնկալիքները, թե ինչով են տարբերվում USAID-ից, Սորոսից և մյուսներից, ինչպես կյանքի կոչել գաղափարները, Սփյուռքի ներգրավումը, քաղաքականություն մտնելու հեռանկարները, պատասխանատվության զգացումի կարևորությունը, Ռուբեն Վարդանյանի դերը, ինչու 2020թ. դիվանագետների դեմարշ չեղավ և ինչպես է փոխվել մեր դիվանագիտությունը։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные

Рейтинг