2024, ԼուրջCast - Արտակ Ապիտոնյան - Ապագա հայկականի, Ռուբեն Վարդանյանի, Արցախի և անելիքների մասին
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн
О сериале
Արտակ Ապիտոնյանի հետ քննարկում ենք «Ապագա հայկական» նախաձեռնության և համաժողովի մասին, Արցախի կարգավիճակի շուրջ ակնկալիքները, թե ինչով են տարբերվում USAID-ից, Սորոսից և մյուսներից, ինչպես կյանքի կոչել գաղափարները, Սփյուռքի ներգրավումը, քաղաքականություն մտնելու հեռանկարները, պատասխանատվության զգացումի կարևորությունը, Ռուբեն Վարդանյանի դերը, ինչու 2020թ. դիվանագետների դեմարշ չեղավ և ինչպես է փոխվել մեր դիվանագիտությունը։