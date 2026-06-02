ԼուրջCast - Աննա Իսրայելյան - Լրագրող Փաշինյան, լրագրողական էթիկա, կեղծված ընտրություններ
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Աննա Իսրայելյան - Լրագրող Փաշինյան, լրագրողական էթիկա, կեղծված ընտրություններ
2024, ԼուրջCast - Աննա Իսրայելյան - Լրագրող Փաշինյան, լրագրողական էթիկա, կեղծված ընտրություններ
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 88 смотреть онлайн

О сериале

Աննա Իսրայելյանի հետ խոսում ենք լրագրության ազդեցության, դեղին մամուլի, լրագրողական էթիկայի և այլ կարևոր հարցերի մասին: Քննարկում ենք նաև լրագրողի դերը՝ որպես իշխանության քննադատ և ըննդիմության աջակից, լրագրողական էթիկան, իշխանությունների՝ երբեք չկատարած խոստումները ու զսպումների ու հակակշիռների մեխանիզմներից զուրկ իշխանությունը, հայաստանյան առաջին կեղծված ընտրությունները և դասական լրագրության վերաբերյալ այլ հարցեր: Հաղորդման ընթացքում անդրադարձ է կատարվում նաև լրագրության մեջ օրվա նարատիվի ստեղծմանը և ալգորիթմների դերին։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг