2024, ԼուրջCast - Զարեհ Զուրաբյան - Հայերը բիոտեխնոլոգիական հեղափոխության մեջ, բիզնես-բժշկություն բախումը
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 87 смотреть онлайн
О сериале
eLabNext ընկերության ղեկավար Զարեհ Զուրաբյանը կիսվում է Բոստոնում իր փորձառությամբ և դիտարկումներով բիոտեխնոլոգիայի, բժշկության և առողջապահության մասին: Քննարկվում են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են՝ կենսաքիմիայի մեջ հայերի ունեցած ներդրումները, բժշկության մեջ անընդհատ տեղի ունեցող փոփոխությունները, կանխարգելիչ բժշկության դերի բարձրացումը, բիոտեխնոլոգիայի զարգացումը և դրա ազդեցությունը ժամանակակից բժշկության վրա: Անդրադարձ է կատարվում նաև սպորտին, հասարակական առողջության խնդիրներին, ինչպիսիք են՝ դեպրեսիան, կախվածությունը։