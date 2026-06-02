ԼուրջCast - Հրայր Ասլանյան - Կենսաթոշակային հիմնադրամ, ներդրումներ, ֆինանսական գրագիտություն
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Հրայր Ասլանյան - Կենսաթոշակային հիմնադրամ, ներդրումներ, ֆինանսական գրագիտություն
2024, ԼուրջCast - Հրայր Ասլանյան - Կենսաթոշակային հիմնադրամ, ներդրումներ, ֆինանսական գրագիտություն
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 86 смотреть онлайн

О сериале

«Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ֆոնդերի կառավարիչ Հրայր Ասլանյանի հետ քննարկում ենք կենսաթոշակային հիմնադրամի կառավարումը, մարտահրավերներն ու հաջողությունները։ Ինչպե՞ս է ձևավորվում կենսաթոշակը։ Ինչի՞ մեջ է ներդրում արվում մեր անունից։ Ինչպե՞ս են հայաստանցիները կառավարում իրենց ապագան։ Ինչպիսի՞ն էր հիմնադրամի ընկալումը հիմա և 10 տարի առաջ։

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг