2024, ԼուրջCast - Հրայր Ասլանյան - Կենսաթոշակային հիմնադրամ, ներդրումներ, ֆինանսական գրագիտություն
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 86 смотреть онлайн
О сериале
«Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ֆոնդերի կառավարիչ Հրայր Ասլանյանի հետ քննարկում ենք կենսաթոշակային հիմնադրամի կառավարումը, մարտահրավերներն ու հաջողությունները։ Ինչպե՞ս է ձևավորվում կենսաթոշակը։ Ինչի՞ մեջ է ներդրում արվում մեր անունից։ Ինչպե՞ս են հայաստանցիները կառավարում իրենց ապագան։ Ինչպիսի՞ն էր հիմնադրամի ընկալումը հիմա և 10 տարի առաջ։