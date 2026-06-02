2024, ԼուրջCast - Արթուր Պապյան, Ռուբեն Մուրադյան - Պայքար Telegram-ի համար, ամենուր մեզ հետևող տեսախցիկներ
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 84 смотреть онлайн
О сериале
CyberHUB-AM-ի համահիմնադիր Արթուր Պապյանն ու Hexens ընկերության տեղեկատվական անվտանգության տնօրեն Ռուբեն Մուրադյանը քննարկում են անձնական ազատության և անվտանգության կարևորությունը թվային դարաշրջանում: Անդրադարձ են կատարվում Հայաստանում տեսախցիկների և բանկային գաղտնիքի մասին օրենքներին, ինչպես նաև Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովի ձերբակալության դեպքին: Վերջում նրանք հանրությանը հղում են խորհուրդներ՝ անվտանգության ռիսկերը թվային աշխարհում ճիշտ կառավարելու համար։