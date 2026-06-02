2024, ԼուրջCast - Սերգեյ Սմբատյան - Ձերբակալությունը, կոնսերվատորիան տեղափոխելը, սիմֆոնիկ ապագան
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн
О сериале
Այս հաղորդման ընթացքում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը պատմում է Հայաստանում դասական երաժշտության մասին ընկալման, երաժշտությունից հաճույք ստանալու և վերջերս իր անվան շուրջ ծագած սկանդալի մասին: Անդրադառնում են նաև տուրիզմի զարգացման գործում երաժշտության դերին, արտասահմանում Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի միջազգային հաջողություններին և քննարկում Երևանի կոնսերվատորիայի տեղափոխման հարցը: Հաղորդման վերջում Սմբատյանը կիսվում է, թե ինչպես առավելագույնս վայելել դասական համերգները և գտնել քեզ հաճելի երաժշտության տեսակը: