ԼուրջCast - Սերգեյ Սմբատյան - Ձերբակալությունը, կոնսերվատորիան տեղափոխելը, սիմֆոնիկ ապագան
Wink
Сериалы
LurjCast
1-й сезон
ԼուրջCast - Սերգեյ Սմբատյան - Ձերբակալությունը, կոնսերվատորիան տեղափոխելը, սիմֆոնիկ ապագան
2024, ԼուրջCast - Սերգեյ Սմբատյան - Ձերբակալությունը, կոնսերվատորիան տեղափոխելը, սիմֆոնիկ ապագան
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн

О сериале

Այս հաղորդման ընթացքում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը պատմում է Հայաստանում դասական երաժշտության մասին ընկալման, երաժշտությունից հաճույք ստանալու և վերջերս իր անվան շուրջ ծագած սկանդալի մասին: Անդրադառնում են նաև տուրիզմի զարգացման գործում երաժշտության դերին, արտասահմանում Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի միջազգային հաջողություններին և քննարկում Երևանի կոնսերվատորիայի տեղափոխման հարցը: Հաղորդման վերջում Սմբատյանը կիսվում է, թե ինչպես առավելագույնս վայելել դասական համերգները և գտնել քեզ հաճելի երաժշտության տեսակը:

Страна
Армения
Жанр
Образовательные
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг