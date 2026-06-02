2024, ԼուրջCast - Վրեժ Քասունի - ReA փառատոն, Disney, անիմացիոն ֆիլմերի ստեղծում
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
LurjCast (сериал, 2024) сезон 1 серия 82 смотреть онлайн
О сериале
Վրեժ Քասունու հետ այս թողարկմանը քննարկում ենք անիմացիայի աշխարհի յուրահատկությունները և նրա համագործակցությունը Disney-ի հետ: Վրեժը կիսվում է 14 տարվա իր փորձով, պատմում է հայկական անիմացիոն ծրագրի ստեղծման խոչընդոտների և ձեռքբերումների մասին։ Ինչպես նաև նա անդրադառնում է ReAcademy-ի ստեղծմանը, անիմացիոն սերիալների և ֆիլմերի տարբերություններին, դրանց բիզնես ասպեկտներին և ReAnimania փառատոնի կարևորությանը, որը մեծ ազդեցություն է թողնում Հայաստանում անիմացիայի զարգացման վրա։